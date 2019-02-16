İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serkan Saygın, Tokat Belediye Başkanlığı için ise Hüseyin Yarıcı aday gösterildi. İYİ Parti'de, aralarında İstanbul, Denizli ve Gaziantep'in de bulunduğu bazı illerdeki 68 ilçe ve 9 belde başkan adayı da belirlendi.
İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı
16.02.2019 - 20:23 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı.
Etiketler : İYİ Parti,politika haberleri,belediye başkan adayı,
605152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/605152.aspx
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