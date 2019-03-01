Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Dursun “2015’te Ermeni tasarısı üzerinde büyük bir mücadele yapıldı. Bu dezenformasyona karşı bir mücadeleydi. 2019’da, şu anda başlamış olmakla birlikte, Yunanistan, Amerika ve Rum diasporası ağırlıklı bir sözde Pontus soykırımı söylemi ile büyük bir hücumla üzerimize gelmek üzeredir. Ve daha önce o cephede yer almayan bazı grupların da sırf iktidara ve Türkiye’nin idari yapısına olan husumetleri yüzünden bunlarla birlikte hareket edeceğine dair aldığımız haberler var” dedi. Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığı içerisinde yer alan kurumların bu sefer çok daha iyi bir koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.