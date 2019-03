Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur” dedi.

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde Erzurumlulara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün, 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: Benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün yıl dönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik, bu CHP zihniyetidir. Camilerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı, odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım, daha sonra CHP’nin milletvekili oldu, biliyorsunuz. Bize neyi anlatıyorlar bunlar? Bizimle yan yana geldiklerinde başka konuşuyorlar, sırtlarını döndüklerinde başka. Bizi aldatamazsınız. Türkiye’nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor.

Türkiye’nin son 6 yılda, tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar çok sayıda ve çok yönlü saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Erdoğan “Bunların hiçbiri de tesadüf değildi. Hiçbiri de hesapsız kitapsız değildi” ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi akşamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesine gittiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes’le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur.

Bunları biz çok iyi biliyoruz, hepinizin ortak bir amacı vardı, bu amaç, Türkiye’nin istikrarına darbe vurmaktır, bu amaç milletimizin huzurunu kaçırmaktır. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. Kandil ne diyor? ‘Batıda AK Parti ve MHP’yi bitireceğiz, Kürdistan’da da CHP ile birlikte olacağız’ diyor. Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı?

Erdoğan, HDP’li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Erzurum’dan yeni bir güneş yükseliyor. Ama bakınız ne diyor? ‘Kürdistan’ diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak’ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Böyle bir bölünmeye de asla müsaade etmedik, etmeyiz.