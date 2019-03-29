Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şereflikoçhisar'da vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmasında, "Buralar bize baki değil. Ama şunu söyleyeyim. Bizim gibilerden bu ülkede çok, ama bu ülkeden bir tane var, bu memleketten bir tane var." diye konuştu. Şereflikoçhisar'dan destek isteyen Bakan Soylu, "Size şunu söylemek istiyorum. Ne olursunuz, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Bırakmazsınız değil mi? Bizi, şu Pensilvanya şarlatanına ne olursunuz güldürmeyin. Ellerimizi bağlayıp da, bizi çaresiz bırakmayın." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak, koşar adımlarla hedeflerimize doğru gidelim"

Dertlerinin, şuanki problemleri gelecek nesillerin yaşamaması olduğunu belirten Bakan Soylu, "Türkiye'nin istihbaratı, Türkiye'nin güvenliğini takip eden bir kişi olarak, Allah muhafaza, annemin bir sözü var, büyütürken bize hep onu söyledi, 'Evladım şu işi yapma, sonra eyvah para etmez.' derdi bana. İnanın eyvah para etmez. Bizim istediğimiz nedir biliyor musunuz? Sizin çektiğiniz şu sıkıntıları, gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Derdimiz o, bir daha darbe görmesinler, bir daha ekonomik sıkıntı görmesinler ve bu ülkeye parmak sallayanları bir daha görmesinler istiyoruz. Bütün derdimiz odur. Ne olursunuz bize güç verin. Kuvvet verin. Şu 4.5 yılda, yürümeyelim. Türkiye olarak, koşar adımlarla hedeflerimize doğru gidelim." şeklinde konuştu.

Uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölümlerde yarı yarıya azalma olduğunu bildiren Bakan Soylu, "Büyük bir başarı, Avrupa'da 1 milyonda 24 kişi öldü. Biz 8'e düşürdük. Daha da düşüreceğiz." ifadelerini kaydetti. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Bin 250 kilogram eroin, 7.2 ton esrar, 1 ton kokain, 260 ton bonzai ile çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. Bu terördür. Dinimizden, inancımızdan, kardeşliğimizden, aile yapımızdan, biz nasıl ayakta duruyoruz? Aile yapımızla ayakta duruyoruz. Bizi ayıracaklardı. Size burada söylüyorum. Kardeşiniz, evladınız olarak söylüyorum. O uyuşturucu satıcılarını da, onların ağa babalarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek Allah da, millet de hesabını sorsun." dedi.

"Geçen yıl 275 mafya örgütü çökertildi"

Huzurlu bir Türkiye'ye gidildiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Geçen yıl, 275 mafya örgütünü çökerttik. O da ulusal çapta. Milletimize musallat olana, biz musallat oluruz" ifadelerini aktardı.