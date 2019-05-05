Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, son dönemlerde Cumhur İttifakı’nın bozulacağına yönelik iddialara ilişkin gazetemize önemli değerlendirmelerde bulundu. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifakın, 15 Temmuz darbe girişiminde kurulduğunu söylediğini ifade eden Yönter “Cumhur İttifakı manşetlerle kurulmadı. Cumhur İttifakı çürük, çarık, yarım aydınların telkinleriyle de kurulmadı. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin karşısında saf saf dizilmiş odakların tavsiyeleriyle, tembihleriyle ve tesirleriyle de kurulmadı” dedi.

MESELE VARMIŞ GİBİ YAZIYORLAR

MHP’li Yönter, Cumhur İttifakı’nın bozulmasını, özellikle Türkiye’nin 2023’e çözülmüş, dağılmış, parçalanmış ve bölünmüş bir ülke olarak ulaşmasını hayal edenlerin olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan biri ittifakı bozmak. Siyasal operasyonlara, Türkiye’nin altını oymaya çalışan faaliyetlere bir bakın Cumhur İttifakı’yla niye oynandığını göreceksiniz. AK Parti ile MHP arasında sanki bir mesafe, soğukluk ve sorun varmış gibi günlerdir yazıp çiziyorlar. Cumhur İttifakı kapsayıcıdır ve bütünleştiricidir. Hitap ettiği kitle 82 milyonu kapsamaktadır. Hiç kimse küçücük aklıyla bize istikamet çizmeye kalkışmasın. Cumhur İttifakı vardır ve yaşayacaktır.”

SENARİSTLER DUVARA TOSLAYACAK

Cumhur İttifakı üzerinde oynanan oyunları tesadüfi görmediklerini söyleyen İzzet Ulvi Yönter, “Fakat bu oyunlar beyhudedir. Bu oyunun senaristleri yine duvara toslayacaklardır. Karşılarında Türkiye, Türk tarihi ve Cumhur İttifakı var. ‘Cumhur İttifakı bitsin. Biz de işimize bakalım’ diyenlerle Türkiye’nin sınır ötesinde terör devleti kurmak isteyen muhasım devlet ve ülkeler arasında hiçbir fark yoktur. 2023’te lider ülke Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız” diye konuştu.