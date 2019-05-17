Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere kadar İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan Alkan, İstanbul’da yaşayan Rizeliler ile bir araya gelerek seçim için destek isteyecek. Alkan’a bu ziyaretinde İl Yönetim kurulu üyeleri eşlik edecek. Rize’de 50 yıllık MHP tarihi boyunca Rize’de ilk kez ilçe belediye başkanlığı alarak başarılı il başkanları sınıfında yer alan Alkan’ın İstanbul seçimlerinde de Rizeliler üzerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul’daki tüm Rizeliler ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini dile getiren Alkan “Rize’de yerel seçimlerde başarı sağladık ve 3 ilçede 3 hilal sancağını astık. Bizim için kazandığım Derepazarı, İkizdere ve Çayeli ilçeleri gelecek yerel seçimlerde referans olacak.



Bize oy veren halkımızın ümitlerini Allah’ın izniyle boşa çıkartmayacağız. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi bizi bir evlat gibi görmüştür. Kendisi de bizim liderimiz, önderimiz ve babamızdır. Biz kendisinin fikirleri ile büyüyen bir kuşağız. Genel Başkanımız bizi yetiştirdi. Biz onun bize gösterdiği ufku görebiliyoruz. Üreten, eleştiren, geliştiren, muhasebe yapabilen bir ülkücü Türk gençliği yetişmeli. Türk milletine hizmet etmek bizim en büyük sevdamızdır. Bizim başka bir gayemiz yok. Genel Başkanımız bizi bu şiarla yetiştirdi. Dolayısıyla Genel Başkanımızı ziyaret ettiğimizde çok mutluydu. Çalışmak, didinmek bizim görevimizdi. Biz yine çalışmaya devam ediyoruz. Halkımız ile yine iç içeyiz. İnsanlarımıza bir şeyler anlatabilmeliyiz. Bu doğrultuda İstanbul’da gerçekleşecek seçimlerde de bizi yetiştiren Genel Başkanımıza ve bize yakışanı yapacak, sıkılmadık el, çalınmadık kapı, bu düzeni, tertibi anlatmadık vatandaşımızı, hemşehrimizi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.



İstanbul seçimlerinin ülkeye hayırlar getirmesini temenni ettiklerini dile getiren Alkan “Biliyorsunuz birçok yerde seçim kararı alındı ama en önemlisi Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul ile ilgili almış olduğu bir karar var. 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir için bir seçim var. Bu seçimin de hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah Cumhur İttifakı burada başarılı olur. Milliyetçi Hareket Partisi yargının kararlarını hep yargının içerisinde değerlendirmiştir. Bu süreci özetlerken 2007 seçiminin öncesinde bizim ülkemizde bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı krizi vardı. 367 krizi oluşmuştu. O zaman yargı nasıl bir karar vermişti? 361 vekil ile siyasi iktidarın Cumhurbaşkanını ve Meclis Başkanını seçememişti. Dolayısıyla o gün ne demiştik. Yargı bu kararı verdi. Daha sonra Mecliste 367 dayatmasını ortadan kaldırdık. Gittik kendi Cumhurbaşkanımızı ve Meclis Başkanımızı destekledik ama o dönem AK Parti’nin Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı adayı seçilmişti. Bunu unutmamak lazım” şeklinde konuştu.

