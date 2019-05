Türkiye Gazetesi

Gazi Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun’daki Tütün İskelesi’nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da törene katıldı. Burada konuşan Erdoğan şunları söyledi: Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Her ne olursa olsun, her kim olduğumuzu nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi birçok iyi biliyoruz. Daha önce Çanakkale Zaferimizin 100’üncü yılını muhteşem bir şekilde kutladık. Bu tür yıl dönümleri ülkeler ve toplumlar için hem köklü bir muhasebe, hem de gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir. Biz de bu yıl 19 Mayıs Samsun’a çıkış ile başlayıp, 22 Haziran Amasya Tamimini, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’ni 4 Eylül Sivas Kongresi’ni anacak, hedeflerimizi hep birlikte tazeleyeceğiz.

2023 HEDEFLERİYLE ÇIKTIK

2011 yılında milletimizin önüne 2023 hedefleriyle çıktık. Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokrasi ve kalkınma hedeflerini ifade eden 2023 vizyonu bugüne kadar hep kılavuzumuz oldu. Türkiye’nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviye 2023 hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor. Bununla birlikte son 6 yılda üst üste yaşadığımız badirelerin enerjimizi ve kaynaklarımızı mecburen krizleri çözmeye yöneltmemiz sebebiyle bizi biraz yavaşlattığı da gerçektir. Her şeye rağmen 2023 hedeflerine bağlıyız. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bunun için ekip kurduk. Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası hâlen bitmiş değildir. Her gün ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyoruz. Her ne kadar birileri hâlâ Suriye meselesini Suriyelilerin; Irak meselesini Iraklıların; Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıların sanıyor olsa da biz işin esasının öyle olmadığını çok iyi biliyoruz.

TEZGÂHI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Birileri faizi, döviz kurunu, enflasyonu; gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyor olarak görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgâhı çok iyi biliyoruz. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal işgale boyun eğenlere itibar etmeden sadece hakka ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse biz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendi ülkesinin tökezlemesinden medet uman dâhili bedhahlara bütün bunlara rağmen Türkiye’yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz.­