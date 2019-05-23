Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dünya nüfusunun hızla arttığı bir süreçte istihdam meselesi giderek daha da karmaşık bir hal alıyor.

İNSANI MERKEZE ALMAYAN HİÇBİR YAKLAŞIMIN BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK

Biz insanı yaşat ki devlet yaşasını baz aldık. Bu hareket tarzı en çok da çalışma hayatı için önemlidir. Büyümek önemlidir ancak insana faydası varsa önemlidir. Katkıda bulunduğu anda kıymetlidir. Zenginlik önemlidir. Tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.



DÜNYADA FİNANS SEKTÖRÜNÜN ÜRETİMİN ÖNÜNE GEÇMESİ KAYGI VERİCİDİR

Üretim onunla gelen istihdam hem gerçek hem de çok yönlü faydaya sahiptir. Üretimin asıl katma değerinin fiziki imalattan zihni tasarıma kaydığını görüyor ve biliyoruz.

Fiziki ve zihni üretimin birlikte yürümesiyle çok daha büyük güce ulaşacağız. Ne tarım, inşaat ne de hizmetler sektörünü ihmal etmiyoruz. Her alanda ön sıralarda yer almak için çaba gösteriyoruz.

Dünyanın her önemli 5 inşaat firmasından birinin ülkemizden çıktığını görüyoruz. Avrupa’da tarımda ilk sırada dünyada 5’inci sıradayız.

Bunların hepsi zenginliğin artması demek. İstihdamda 10 yılda 9 milyonluk artış sağlandıysa bundandır.

EKONOMİK SALDIRILARA RAĞMEN HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Tarımda yerimiz daha da güçlenecek. Adil çalışmanın inşasını birlikte yapacağız. Elbette rızkı veren Allah’tır. Ancak işverenlerimizi ihmal etmeyeceğiz. Girişimcilerimizi destekleyeceğiz. Çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz

82 milyon vatandaşıyla Türkiye bir bütündür. Her kim şu veya bu sebeple ülkesine karşı bir işe kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Her kim bir katkıda bulunursa 82 milyona fayda sağlamıştır. Siyasette ticarette yapsak meseleye böyle bakmak zorundayız. Aramızdaki farklılıkları husumete dönüştürmemeliyiz.

İETT’de hayatın çok farklı alanlarında dayanışma ve rekabeti tecrübe etme imkanı buldum. Yeri geldi işçi, yeri geldi işveren oldum. Masanın neresinde olursam olayım hakka önem verdim. Ekonomi literatüründe sürdürülebilirlik denir.

Bir fabrikada patron işçiler aynı sırada duruyor, camide aynı safta duruyorsa orada sınıf ayrımı olmaz olamaz. Paranın çokluğu azlığı başkadır, gayret, nasip vardır. Asıl mesele hayatı paraya göre tasvip etmemektir.

Asıl mesele helalinden kazanarak kendinin ve ailenin geçimini sağlamaktır. Rabbim çalışma hayatında esenlik huzur versin.