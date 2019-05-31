Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin kanunların gecikmeden çıkarılacağını belirterek, "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz." dedi. Bakan Gül, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı, açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında dün açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ne değinen Gül, denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanmasını, hayata geçmesini takip edeceklerini vurguladı.

Gül, "Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak. Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili kanunların çok gecikmeden çıkarılacağını bildiren Gül, idarenin gerektirdiği tüm tedbirlerin çok hızlı alınacağını kaydetti.

"İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Herkes özgürce konuşacak, kimse susmayacak, eleştirisini söyleyebilecek." ifadelerini kullanan Gül, atılan adımların AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler olduğunu, AB üyeliği sürecine de olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

FETÖ'nün tahrip ettiği yargının insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdığına işaret eden Gül, "Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus." dedi.

Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceklerini belirten Gül, "2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak." diye konuştu.

Bakan Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları Eylem Planı konusunda da Gül, "Özgüven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsü hakkında konuşan Gül, "Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil." dedi.