Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu basına kapalı olarak Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Millî İrade Platformunun toplantısına katılmıştı. Türkiye genelindeki 300 civarındaki STK, vakıf ve dernek temsilcisinin katıldığı toplantıda, Kürt kanaat önderlerinin de bulunduğu belirtildi. Toplantıda, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin söz alarak, talep, görüş ve eleştirilerini dile getirdiği ifade edildi. Bu konuşmalarda, Erdoğan’ın sık sık gündeme getirdiği teşkilatların ve yerel yöneticilerin ‘Kibirden uzak olması’ konusunda yaptığı uyarılar hatırlatıldı. Bazı konuşmacılar, AK Parti teşkilat yöneticilerine veya belediye başkanlarına ulaşamamaktan şikâyet ederek ‘İnsanlara tepeden bakıldığını’ gündeme getirdi. Erdoğan’ın ise bu görüşleri dinledikten sonra kürsüye çıkarak 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerini değerlendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan şöyle konuştu: En küçük bir ihmalin ne tür sıkıntılara yol açacağına şahit olduk. O sebseple İstanbul seçimlerine ne kırgınlık, ne küskünlük ne de başka bir şekilde yaklaşamayız. İnşallah bu tür sıkıntılarla bir daha karşılaşmayız. Bu yolda rehberimiz, pirimiz Yunus Emre’dir. Ne diyor Yunus: ‘Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil, yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil, bir gönülü yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil.’ Evet; Biz de bir gönül yapmayı bile az görmeyecek, İstanbul’da dokunmadık kalp bırakmayacağız. Biz milletimizin önüne ne zaman hesapsız ve hazırlıksız, samimi bir şekilde gittiysek karşılığını aldık. Bunun karşılığında biz de gece gündüz çalıştık.

Erdoğan, 31 Mart tarihinden bu yana, seçim sonuçları dışında pek çok tartışmaya şahit olduklarını hatırlatarak “Belediyenin verileri kanunsuz ve nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışıldı. STK’lara yapılan yardımlar, çoğu da yalan yanlış bilgilerle, tartışılmaya açıldı. İnsanlara hizmet eden, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, kız çocuklarına sahip çıkan vakıflarımıza ve derneklerimize yönelik örgütlü bir iftira ve linç kampanyası yürütüldü. Belediyeye ait otoparkların terör örgütleri ile irtibatlı kesimlere bırakılacağı iddiaları bile insanları rahatsız etmeye yetti” diye konuştu.

YILDIRIM’A DESTEK İSTEDİ

Konuşmasında CHP’nin kazandığı belediyelerdeki işten çıkarmaları da hatırlatan Erdoğan “Daha gelir gelmez, evlerine ekmek götürmekten başka derdi olmayanlara gözlerin çevrildiğini gördük” dedi. Erdoğan, konuşmasının son bölümünde de ‘Yol arkadaşım’ dediği Binali Yıldırım’a destek istedi.

VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar ile Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Dimitris Avramopoulos’u ayrı ayrı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.

ERDOĞAN’DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayının daha geride bırakıldığını vurguladı. Erdoğan mesajında öne çıkanlar:

∂ Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor.

∂ Geçtiğimiz 17 yılda, ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi Allah’ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz.

∂ Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkârına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye’yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkânlarınızı Türkiye’nin geleceği için hemen harekete geçirin.

∂ Halen sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde, bizlerin huzur ve güven içinde yaşaması için mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

∂ Bayram vesilesiyle yollara çıkan bütün sürücülerimize dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulunmak istiyorum.