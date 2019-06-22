Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili önemli mesajlar verirken özetle şunları söyledi:

∂ Büyükşehir seçiminde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta şu anda Beylikdüzü’nün belediye başkanıydı CHP’nin adayı… Binali Bey’le bu kişi mukayese edilebilir mi?

∂ CHP adayı, 1994 yılında teslim aldığımız zihniyetin çok daha geri, çok daha ilkesiz, çok daha beceriksiz bir modeli. Bu kişiyi yakından tanıyan, sözlerindeki tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor.

∂ Cumhurbaşkanı olarak bizim şahıslarla işimiz olmaz. Bizim tüm mücadelemiz, bu şehr-i İstanbul’un bir daha benzer bir felakete maruz kalmaması için. İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek, demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum.

∂ “25 yılda ne yaptınız?” diyorsunuz. Ucuz, imalatı seri ve metrobüsle Söğütlüçeşme’den ta Beylikdüzü’ne. Gözünün önünde, bunu gör hiç olmazsa. Bir de hafif raylı sistemler yaptık. Onlar da devam ediyor. Daha bitmedi. İnşallah havalimanına da bu raylı sistem gidecek.

∂ İstanbul’a yaptığımız çok şey var ama yapacağımız çok şeyler var. İnşallah Boğaz’ın altından üç katlı bir tüp yapacağız. Oradan hem otomobiller geçecek hem de raylı sistem geçmek suretiyle yine Asya’yı Avrupa’ya bağlayacağız.

∂ Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar. Hakkari’ye havalimanını getiren biz olmadık mı? Iğdır’a, Kars’a havalimanını getiren biz olmadık mı? Ağrı’ya havalimanını getiren biz olmadık mı? Bunları biz getirdik. Niye? Biz ayrıcı değiliz, biz Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Abaza’sı, Boşnak’ı, Roman’ı kim olursa olsun yaratılanı yaradandan ötürü sevdik ve hepsine bu hizmeti götürdük.

∂ Sadece son altı yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir.

∂ Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa, her şeyden önce ülkesine ve milletine haksızlık ediyordur.

KUZEY IRAK'A YENİ KAPI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, referandum sonrası ilk defa Türkiye’ye geldi. Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Buluşmada terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılmasının görüşüldüğü belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani seçim yarışını kazandıktan sonra 10 Haziran’da başkanlık koltuğuna oturmuştu.