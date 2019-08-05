Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Tüzük gereği 80 kişilik GİK üyesi 50’ye düşürüldü. Partinin bin 60 delegesinden 841’i kurultaya katılırken söz konusu delegelerin 793’ü oy kullandı. Çarşaf listeyle yapılan GİK seçiminde, ülkücü kökenli isimlerinin çoğunun liste dışı kaldığı dikkat çekti. Kurultayda Partinin başkanlık divanı üyelerinden Berna Sukas en yüksek oyu aldı. Sukas’tan sonra Naci Cinisli 510, Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray 505, Ümit Dikbayır 493 ve Genel Başkan Akşener’in kurultaya iki gün kala İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden aldığı ve genel başkan yardımcılığı vazifesine getirdiği Yavuz Ağıralioğlu da 463 oy aldı. İYİ Parti’nin kurulduğu günden bu yana Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın oy kullanan 793 delegeden 399’unun; Parti Sözcüsü Cihan Paçacı’nın da 398’inin oyunu alması da dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ise aday olduğu hâlde seçilemedi. Ancak parti tüzüğü gereği GİK’teki üye sayısının yüzde 25’inin kadın olması sebebiyle Sunat, asil listeye kaydırılacak isimler arasında yer aldı. Süleyman Demirel’in doktoru Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na süresi geçtiği için aday olamayan Burhanettin Kocamaz GİK’in sürpriz ismi oldu.