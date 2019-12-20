Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Maslak’ta bir otelde düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi”nde partisinin belediye başkanlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul’u eleştirdi. “İhanetin katmerlisi yapılmaya çalışılıyor” diyen CHP lideri “Nasıl? ‘İstanbul’a Karadeniz’den bir kanal açacağız, Kanal İstanbul’u yapacağız.’ Neye göre yapacaksınız? Mühendis, çevreci ‘Hayır’ diyor, herkes ‘Hayır’ diyor, ama bir kişi, ‘Ben yapacağım. Karadeniz’i Marmara’yla buluşturacağım’ diyor. Neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para, nasıl yapacak? ‘Ben yapacağım’ diyor. Yapamazsın kardeşim” şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu da Kanal İstanbul’la ilgili “Büyükşehir’in elindeki raporları biliyoruz. Nasıl kötü bir proje olduğunu biliyoruz. Birisi iyiliğini anlatsın Allah aşkına” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin hayata geçirdiği birçok projeye karşı çıktı. CHP lideri, bugün İstanbul’un yükünü çeken Anadolu Yakası’ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı için “Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapmaya benziyor” diye eleştiride bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için “Kuzey Marmara’nın son ormanları yok ediliyor. Utanç tarihine yazılsın” dedi. CHP’liler dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nın çevre felaketine yol açacağını savunarak projenin durdurulması için Danıştay’a koştu.