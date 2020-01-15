Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar
15.01.2020 - 18:09 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır."
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,
675268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/675268.aspx
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