Metro hattının tamalandığında saatte 120 kilometreyle Türkiye’nin “ilk hızlı metrosu” unvanını kazanacağını belirten Erdoğan “Bu hatla Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak. Toplam uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergâhı, İstanbul’daki diğer tüm toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un projelerinin bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemli, hayati ve büyük olduğunu belirterek şunları kaydetti: İstanbul’da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz. Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir. 100 bin Sosyal Konut Projesinde müracaatlar 1 milyonu aştı. Kanal İstanbul’a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz. Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Kanal İstanbul’un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Galataport inşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek.

BUNLARDA VİCDAN DA YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlibli sığınmacılara terörist” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek şöyle konuştu:

3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, ayakları çırılçıplak olan yavruların İdlib’deki hâlini görmüyor musun Bay Kemal? Onlara sessiz mi kalacağız? Zaten bu değil miydi o bombalardan kaçıp da bize sığınanlara, ‘Biz bunları tekrar Suriye’ye göndereceğiz’ diyen. Ah kardeşlerim ah. Bunlarda vicdan yok vicdan. Böyle bir şey bizim başımıza gelseydi hâlimiz ne olurdu? ‘Ne işimiz var bizim Libya’da’ diyor. Daha önce de ‘Akdeniz’de herkes var Türkiye yok’ diye bizi suçluyordu. Sen katil Esad’la flört yapmaya devam et.