Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

''Türk-Alman bilim ilişkileri Türk-Alman Üniversitesi ile başlamamıştır uzun geçmişe dayanmaktadır. Bu geçmiş aynı zamanda Türkiye'nin cömert teşvikleri ile başlamıştır. Türkiye bugün de milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor. Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi hak ediyor. Bilim ve eğitim insanların özgürlüğünü teşvik eder ve geliştirir. Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söylemek ihtiyacı var.



Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor, Türklerle Almanların partnerliğini simgeliyor. Türk-Alman Üniversitesi ülkelerimiz arasındaki ilişki için büyük bir şans ve hazine. Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki işbirliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir.''