Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
13.02.2020 - 13:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kemal Kılıçdaroğlu,
681101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/681101.aspx
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