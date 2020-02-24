Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 45 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti
24.02.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Önder Aksakal,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
683678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/683678.aspx
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