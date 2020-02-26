Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Özellikle hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. İşte bu klipte izlediniz. Kitap, su, simit... Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı.

İlk aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen'in eseriydi. Taksitlerini simit ve su starak ödemiştim. Hamdolsun o günden bu güne de bu şekilde yürüyerek geldik.

KİTAP EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞI

Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de külliyedeki bu muhteşem dev kütüpheneyle işte tırmandığımız nokta. Hamdolsun. Şüphesiz kitap bizim için önemli bir yol arkadaşı. Onun için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle dün başlayan 3 ayları ile Regaib gecesini şimdiden tebrik ediyorum. Bu metin AK Parti grubundan Sabah.com.tr editörleri tarafından canlı olarak aktarılmıştır. Bu gecelerin hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

İLK KIBLEMİZE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Zulmün adeta arşa çıktığı süreçten geçiyoruz. İlk kıblemiz Kudüs'e pervasız saldırılar giderek artıyor. İşte bu yüzden Rabbimizden bu gecelerin hatırına birliğimizi, kardeşliğimizi, mücadele gücümüzü arttırmasını diliyorum. Gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin görevi iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Hepimiz bu ilkeyle yaşamalıyız. Rabbim hepimize bunu nasip etsin diyorum. Çevremizde tek bir garip tek bir ihtiyaç sahibi varsa bu mübarek ayları hakkı ile değerlendirmiş olmayız.

DEPREM HER FIRSATTA KENDİNİ BİZE HATIRLATIYOR! BU SÜRECİ ADIM ADIM YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDEYİZ

Deprem her an kendini bize hatırlatıyor. Son olarak Van'da yaşanan depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor milletimize baş sağlığı diliyorum. Son asırda yaşanan depremler ve kayıplara baktığımızda ne yazık ki bilim insanlarının uyarılarına yeterince kulak vermediğimiz görülüyor.

300 BİN KONUT İLE 1 MİLYON 500 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Acil müdahale gerekenler öncelikte olmak üzere Devlet - millet ele ele bu dönüşümü adım adım gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bilim insanları yeni depremler beklendiğinin haberini veriyor. Hedefimiz 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir. Bu metin AK Parti grubundan Sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayın deşifresi ile aktarılmıştır.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA YIL SONU TESLİM EDİLECEK KONUTLARIN İNŞASINA BAŞLANDI

Elazığ - Malatya depreminin ardından hasar tespiti çalışmaları 12 günde tamamlandı. Buna göre Elazığ'da yıkık 263 bina, ağır hasarlı 7698 bina tespit edildi. Bu binalarda toplamda 19 bin 821 bağımsız birim bulundu. Netice itibarıyla Elazığ ve Malatya'da yıl sonunda teslim edilecek şekilde konutların inşasına başlandı.

1 YIL İÇİNDE 23 BİN 612 KONUT

Hedefimiz 1 yıl içinde 23 bin 612 konutun tamamını bitirip vatandaşlarımıza teslim etmektir. Bu binalar okullar, parklar vs tam teşekkül biçiminde yapılıp teslim edilecek.

DEPREME KARŞI DEVLET MİLLET EL ELE ÇALIŞMALI

Elbette devlet olarak vatandaşımızın yanında olacağız. Ancak gerekli tespit ve dönüştürme için devlet ve milletin birlikte çalışması gerekiyor.

KARŞIMIZDA HASTALIKLI BİR CHP ZİHNİYETİ VAR

Açık konuşmak gerekirse karşımızda hatalıklı bir zihniyet var. Önce yargıdan, adaletten bahsedip ardından yargıya, adalet kurumlarına, savcılarımıza her türlü hakareti yapan zihniyet başka nasıl ifade edilir?

Türkiye, tarihinin en kritik mücadelesini verirken sürekli milletini ve devletini tahkir eden bir kişi ülkesine değil, düşmanlarına hizmet ediyor demektir.