Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bir kişide korona virüs görülmesine ilişkin olarak “Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymalıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya geçtik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Koronavirüsten gözetim altındaki vatandaşımızın sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim altında. Her türlü tedbiri vakitlice aldık. Hangi tedbiri alırsak alalım bu virüsten tamamen kullanmak kolay değil. Şu anda tek bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklıdır. Türkiye bu sıkıntıyı kayıpsız atlatacaktır. Temennimiz budur. Hiçbir virüs tedbirden daha güçlü değildir. Yaşlı vatandaşlarımız ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın kalabalıktan bir süre uzakta kalması gerekiyor.

SÖZLERİNİ TUTMAZLARSA...

Moskova’da, Rusya ile İdlib’de yaşanan krizi, ateşkesin de dahil olduğu bir dizi tedbirle, en azından bir süre için engelleyen bir sonuçla döndük. Şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya tarafıyla, bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz. Biz verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece, sonuna kadar bağlı kalırız. Ama sözlerini tutmazsa, bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de kaçınmayız.

BEŞİNCİ KOL KILIÇDAROĞLU

CHP her zamanki gibi yine ülkesinin değil eli kanlı rejimin safında yer alıyor. Türkiye’nin Suriye’de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esad var, bir de CHP’nin başındaki zat var. Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline dursun. Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Türk askeri hiçbir zaman zalim Esad’ın korumasına muhtaç değildir. Bu zatın, kasetle CHP’nin başına getirildiği günden beri bilinçli bir şekilde yürüttüğü kampanyaların hepsi de, açık bir beşinci kol faaliyetidir. Beşinci kol faaliyetinin en önemli özelliği, CHP’nin başındaki kişinin yapmaya çalıştığı gibi, uygulandığı ülkenin mücadele gücünü örselemek ve yıkmaktır.

CHP KUTUPLAŞTIRIYOR

Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında ise CHP’nin kasıtlı bir şekilde kutuplaşmayı derinleştirerek, insanların hassasiyetlerini kaşıyarak, kışkırtarak çok tehlikeli bir oyun oynadığını dile getirdi.

Erdoğan, AK Parti’ye ve şahsına olan kinleri nedeniyle sadece belirli televizyon kanallarını seyredip sadece belirli gazeteleri okuyanların, bu bühtanların gerçek olduğunu sandığını, tek bir kare, tek bir kelime ve tek bir an üzerinden gerçekle ilgisi olmayan slogan üretenlerin, birbirlerini gaza getirmelerini üzüntü ve acımayla seyrettiklerini söyledi.

“SÖZDE” OLUŞUMLAR!

Erdoğan konuşmasında yeni kurulan partilere işaret ederek, “Dikkat ederseniz yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir şey yaramıyor. Başka bir şey söyleyemiyor. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor” dedi.

CHP’li Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluğa da değinen Erdoğan, “Dürüstlük bizim işimiz arkadaşlar. Çöp, çamur, çukur, bunlar CHP’nin işi. İşte en son Yalova meselesi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? Buldu. Yapılan seçimde Cumhur İttifakı ile beraber bizim arkadaşımız, Yalova’nın belediye başkanı oldu” dedi.

AK Parti’nin eski Türkiye’nin partisi olmadığını, sürekli hücrelerini yenilediğini, gelecek ufkunun bulunduğunu vurgulayarak, “Şüphesiz ki enerjisi olan, çalışan, çalışabilen bu arkadaşlarımızla da yolumuza devam edeceğiz. Ömerleri, Haticeleri, Ayşeleri, Mus’ab bin Umeyrleri bulacağız, kadrolarımızı bu şekilde oluşturup delegelerimizin önüne böyle çıkacağız” diye konuştu.

YUNAN'DAN NAZİ ZULMÜ

Avrupa’ya gitmek isteyenlerin önlerini kapatmıyoruz. Hem uluslararası anlaşmaları hem de insani tüm duyarlılıkları bir kenara bırakan Yunanistan, sığınmacıları şiddet uygulayarak durdurmaya çalıştı. Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. İyi bir gelecek kurma dışında amacı olmayan masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları, kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır. Havaların ısınmasıyla birlikte, Avrupa’ya yönelen düzensiz göçmen akını, Yunanistan’la sınırlı kalmayacak, Akdeniz’in tamamına yayılarak artacaktır. Varsın gerisini Avrupalılar düşünsün.