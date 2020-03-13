AK Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
18 Mart'taki AK Parti Grup Toplantısı iptal edildi
13.03.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 Mart'ta yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'nın iptal edildiği ifade edildi.
Etiketler : AK Parti,erteleme,
687703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/687703.aspx
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