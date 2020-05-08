Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herkesi sorumluluk içinde hareket etmeye çağıran Bahçeli, özetle şunları kaydetti: Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir. Hastalıktan fayda uman, Türkiye’nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar avuçlarını yalayacaklardır. Alınan tedbirleri yok saymak, rehavete kapılmak hepimizi acıklı sonuçlara mahkûm edecektir. Maske takmak şarttır, sosyal mesafe elzemdir. Nasılsa her şey düzeliyor, salgın bitiyor acemiliği ve aceleciliğiyle davranış sergilemek, felakete altın yaldızlı davetiye uzatmaktan farksızdır.