Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programda Ayasofya’nın, İstanbul’un fethiyle, Osmanlının mülkü olduğunu ve Fatih Sultan Mehmet adına kurulmuş olan Fatih Vakfiyesinde 1462’de cami olarak tescil edildiğini belirterek “Bu, bir egemenlik meselesidir. Kimse Türkiye’deki dini azınlıkların haklarını ya da dini özgürlükleri tartışmaya açmasın. Geçmişte bizde de sorunlar oldu ama son 20 yıldır Türkiye’de farklı dinlere mensup azınlıkların haklarıyla ilgili attığımız adımlar ortada” dedi.

Çavuşoğlu, 1462 tarihli Fatih Vakfiyesine ait orijinal belgeyi de göstererek “Ayasofya’nın cami olarak tapusunun bu vakfa devredilmesini, tescil edilmesini gösteriyor. Bunun nesini tartışıyorsunuz?” diye konuştu.

Yunanistan’ın, Avrupa’da başkentinde cami olmayan tek ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu “Yunanistan’ın bu konuları gündeme getirmesi hem iki yüzlülük, hem aymazlık, hem de haddini aşmadır. İstanbul’un fethini kabullenememiştir” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Uluslararası Dinî Özgürlükler Raporu’nda Ayasofya konusuna atıfta bulunulmasına ilişkin ise “Kimse Türkiye’yi sorgulamasın. Hele hele ABD gibi bir ülkenin bunu sorgulaması gerçekten abesle iştigal, trajikomik” değerlendirmesinde bulundu.