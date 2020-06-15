Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldığını belirterek, güçlü sağlık altyapısının yanında vatandaşlara sundukları kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle zor bir sınavı başarıyla verdiklerini söyledi. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'na (IIEFC) telekonferansla katılan Erdoğan, bu süreçte uluslararası kuruluşlardan borç almak yerine Türkiye'nin kendi kaynaklarını harekete geçirdiklerini anlattı.

2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarının yüzde 4,5 olduğunu hatırlatan Erdoğan "İkinci çeyrekte salgın tedbirleri sebebiyle kısmi bir gerileme olsa da yılın tamamı için çok ümitvar bir tablo bekliyoruz. Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazarıdikkate almıyoruz. Şeamet tellallarını daha önce defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğratacağız. Nitekim normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı" dedi.

DÜNYADA YAYGINLAŞACAK

Mevcut finansal sistemin sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkardığını belirten Erdoğan "Bu çarpık yapının alternatifi insanı merkeze alan, emeği yücelten, haksız kazanca müsaade etmeyen İslami ekonomi ve finans modelidir. İnsani, ahlaki ve çevreci karakteri faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır. Geleceğin dünyasında faize ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacağına inanıyorum. Nitekim gelişen teknoloji ve fintek uygulamalarının İslami finans araçlarını dünya genelinde yaygınlaştırdığını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, kâr zarar ortaklığına göre çalışan İslami finans kurumlarının, faize bulaşmak istemeyen yüz milyonlarca insanın da önemli bir ihtiyacını giderdiğini ifade ederek "İslami finans kurumlarımızın sektörden aldığı pay 2002 yılında yüzde 2 bile değilken, biz bunu 3 kattan fazla artışla yüzde 6,3'e yükselttik. Ülkemizde katılım finansının potansiyelinin yüzde 20'ye yakın olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. İnşallah 2025'e kadar bu oranları yakalamayı planlıyoruz" dedi.

ÜÇÜNCÜ PİST DE TAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, devlet konukevinin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni havalimanının İstanbul'un dünya markası vasfını bir adım ileriye taşıyacağını söyledi. Erdoğan "Açılışını yaptığımız pistimizin bir diğer özelliği de dünyanın en büyük uçaklarının dahi rahatça iniş kalkış yapabilmesine, park edebilmesine imkân sağlamasıdır. Ayrıca dünyada bu pistin hemen bitişiğindeki ikinci kule ile yüksek yoğunluklu hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda havalimanı vardır." diye konuştu..

ERDOĞAN'DAN CUMA İÇİN STADA GİREMEYEN DEDEYE SECCADE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın Beyşehir ilçesinde cuma namazı için stada yaş kısıtlaması sebebiyle alınmayan Konyalı 88 yaşındaki Osman Duymaz’a seccade hediye etti. Erdoğan'ın hediyesini Osman Duymaz’ı evinde ziyaret ederek ulaştıran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış "Spor sahasındaki görüntünüz herkesi mahzun etti. Biz de hem senin hâlini hatırını soralım istedik hem de Cumhurbaşkanı’mızın selamını getirdik" ifadelerini kullandı.