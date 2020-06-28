Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Ergene Havzası'nın korunmasıyla ilgili yatırımların öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek "Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi. 2003'e gelindiğinde nehirdeki kirlenme artık çok ciddi boyutlara ulaştı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. İlgili tüm kamu kurumlarının dâhil olduğu bu planı yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik. Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak" dedi.

520 YENİ FABRİKA AÇILDI

Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanında mücadele verirken, kalkınma altyapısının önemli yatırımlarını da ihmal etmediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: Salgına rağmen ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerinde 520 yeni fabrika açıldı. Bu fabrikalar için özel sektör 8 milyar liralık yatırım yaptı. Yine ilk 5 ayda özel sektörü, yatırımlarını desteklemek üzere 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların hayata geçmesiyle 110 bin vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacaktır.

NİYE KENDİ ARANIZDA ÇÖZMÜYORSUNUZ?

Konuşmasından kıdem tazminatına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Hep söylerim, işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer 'Kabine halletsin' diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın, böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet oluruz. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak, bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

ERGENE ARTIK TEMİZ AKACAK

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk defa Türkiye'de bir projenin yerli makineyle bitirildiğini belirtti. Varank "Projenin tamamlanmasıyla Ergene Nehri daha temiz akacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de projede bugüne kadar 6,5 milyar lira yatırım yapıldığını, 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini kaydetti. Pakdemirli "Bu projeyle, çevre kirliliği sona erecek, Trakya'mızın çehresi değişecek" diye konuştu.

ERDOĞAN, ALİ AMCA'YA 16 KOYUN GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan KOAH hastası Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi. Çelikel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hediye ettiği koyunların ise hayırlı olmasını diledi. Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Çelikel'in eşi Havva Çelikel ise “Cumhurbaşkanı’mız bize hem analık hem babalık yapıyor" dedi.