Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu “Kınama sözcüğünü reddediyorum. İspanya’da cami olup da kiliseye çevrilmiş eserler var. Ayasofya, 481 yıl cami olarak hizmet etmiş ve daha sonra da müze olarak korunmuş. UNESCO’nun miras listesinde de yer alan bu eseri koruduk. Bundan sonra cami de olacak ve herkese açık şekilde ücretsiz olacak” dedi. Bölgesel konularda Malta ile görüş ayrılığının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu “Malta ile bölgede ve Libya’da barışı huzuru istiyoruz. Bu Akdeniz’in kuzeyindeki ülkeler için de çok önemli, oradaki her olumsuz gelişmenin Malta’ya yansıması da kötü oluyor. Malta’nın endişelerini anlıyoruz” şeklinde konuştu.