Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz.” dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nce videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

Davayı ayakta tutma ve sürekli ileriye taşıma konusunda, teşkilata büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, partililere şöyle seslendi:

“AK Parti teşkilatlarının her kademedeki temsilcileri sıfatıyla altına girdiği sorumluluğun bilincinde olan her bir arkadaşımın, gece gözünü uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olmaz.

Attığımız her adımda, başlattığımız her süreçte, yaptığımız her müdahalede bu hasbi niyetle hareket ettiğimiz için, hep hüsnü kabul gördük, hep dua aldık, hep mesafe katettik. AK Parti’yi var eden de, bugüne kadar ayakta tutan da, inşallah bundan sonra yaşatacak olan da, milletimize ve insanlığa bu hasbi mücadeleyi sürdüreceğini göstermesidir.

Ne zaman partilerden bir parti hâline dönüşür, kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak, işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir.”

POLEMİĞE GİRMEYECEĞİZ

Millete bu güveni vermeyen partilerin 18 senedir ne yaparlarsa yapsınlar belirli seviyelerin üzerine çıkamadıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Ülkemizin ve halkımızın geleceğiyle ilgili kritik tartışmalara bakın. Hepsinde de biz milletimizin safında yer aldık. Karşımızdakiler, sırf bize olan husumetleri sebebiyle, sürekli bir yerden bir yere savrulup durdular. Niye biliyor musunuz? Çünkü nirengi noktaları yok. Öyle olduğu için de dün söylediklerinin bugün tersini ifade etmekte hiçbir beis görmüyorlar. Tek görevi AK Parti’ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Söylenen her yalanı hakikatin gücüyle etkisiz hâle getirecek, iftira ve fitne ateşini inşallah gönül seferberliğimizle söndüreceğiz. Ülkemize ve milletimize hiçbir faydası olmayan polemiklerle enerjimizi boşa harcatmayı, bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara da asla düşmeyeceğiz.

Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan “Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın, 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

HERKESİN KAPISINI ÇALACAĞIZ

Partililerle video-konferans aracılığıyla bayramlaşan Erdoğan “Şehrinde, gönül kapısını çalmadığı tek bir kişi dahi kalmış olan teşkilat mensubumuz, kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz” dedi.