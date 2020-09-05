Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yerli ve millî akıllı ulaşım sistemleri altyapısına sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, sistem ile otoyolda yaşanabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücülerin anında uyarılacağını kaydetti. Erdoğan, söz konusu yolun 4 saat 14 dakikalık zamanı 2 saat 22 dakikaya indireceğini belirterek, "Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak." dedi.

18 yıldan bu yana hizmet siyaseti güttüklerini belirten Erdoğan şöyle konuştu: 7 yılda Türkiye'nin maruz kaldığı fırtınadan sağ salim çıkması küresel-bölgesel güç hâline gelmesi ülkemizi getirdiğimiz noktadandır.

Türkiye'deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye hâline geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık. Pek çok uluslararası platformun aranan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak zayıf bir yapıdan arka arkaya onlarca saldırıyı göğüsleyen bir noktaya geldik. Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin de gıpta ile takip ettiği bir ülkeyiz. Sağlık sisteminde salgın döneminde en iyi hizmeti ücretsiz verdik. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. Türkiye'nin istiklal ve istikbal kavgası olan bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız.

BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Külliye'de kabul etti. 1 saat 15 dakika süren basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Neçirvan Barzani, 2 Eylül'de Bağdat'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.