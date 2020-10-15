Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Türkiye’nin kazanımlarından asla taviz vermeyeceğini bir defa daha vurgulayan Erdoğan “Almanya, Fransa ile ilgili ara buluculuk yapmak istedi. Yunanistan’a zaman kazandırmak istediler. Ama biz bunu erkenden fark ettik. Türkiye şu anda güçlü bir durumda. Doğu Akdeniz konusunda da istediğimiz noktadayız” dedi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin yeniden Akdeniz’e dönmesini değerlendiren Erdoğan “Bugün Oruç Reis’in yeniden gitmesi bizim gücümüzü gösteriyor. Oruç Reis gitmemiş olsaydı, biz kazanımlarımızdan vazgeçmiş olurduk. Türkiye, şu anda gerek Doğu Akdeniz, gerek Azerbaycan, gerek Ermenistan ve gerekse Suriye konusunda sözü geçen bir ülkedir ve güçlü bir konumdadır. Zannettiler ki sessiz kalacağız. Ama umdukları gibi olmadı” diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il kongrelerine Şırnak’tan başlayacağı öğrenildi. Erdoğan toplantıda “Daha önce söz vermiştim. Ancak gidemedim. İlk olarak Şırnak’a gidelim” ifadesini kullandı.