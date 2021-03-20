Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Türkiye, dış politikada problemli ilişkilerinin olduğu ülkelerle arka kapı diplomasisi ile yeni bir döneme girerken, TBMM yönetimi de bu sürece parlamentolar arası ilişkileri geliştirerek katkı sunmaya başladı. Mısır, İsrail ve ABD gibi ülkelerle parlamentolar arasında yeni bir dönem başlatmak isteyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk adımı İsrail konusunda attı. Şentop, İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin'e bir mektup gönderdi. Filistin yönetimi geçtiğimiz günlerde birkaç defa Türkiye’den koronavirüs aşısı konusunda yardım istemişti. Filistin yönetimi bu kapsamda Şentop’la da temasa geçti. Bunun üzerine Şentop, İsrail Meclis Başkanına bir mektup yazarak cezaevinde tutulan Filistinlilere de aşı yapılması konusunda talepte bulundu. Şentop, mektubunda cezaevindeki Filistinlilerin aşılanmasının insani bir görev olduğuna dikkat çekerek, İsrail Meclis Başkanı’ndan bu konuda aracı olmasını istedi.

Öte yandan, Mısır-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak iki ülke yönetimlerinin attığı adımlara paralel olarak parlamentolar üzerinden de bir girişim planlanıyor. Mısır’la ilk etapta mektup diplomasisi başlatılması hedefleniyor.