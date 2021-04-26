Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarından satır başları:

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ

Koronavirüs salgını, dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu süreci ülkemiz ve milletimiz için en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede sağlık uygulama tebliğ listesinde yer alan işlemler için %10 ile %20 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Diyaliz hizmetlerinin bedelini %20 arttırdık. Sosyal güvenlik kurumu bütçemize maliyeti 7 milyar lirayı geçen bu hizmetlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere başlattığımız patates soğan dağıtımında, 13 tonu geride bıraktık.

Bugün kabine toplantımızın salgın ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Ramazan bayramının ardından iyi bir sürece girmemiz için rakamların çok daha aşağı düşmesi şarttır. Vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız kurumlarımız, bildirirlerde gereken neyse hemen yapılacaktır. Muhtarlarımızın aşılarına başlanacak.

3 HAFTA KESİNTİSİZ TAM KAPANMA

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir''