TBMM Genel Kurulunda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.
Meclis'ten ABD Başkanı Biden'a ortak tepki
27.04.2021 - 17:02 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasına ortak bir bildiri yayımlayarak tepki gösterdi.
Kaynak: NTV / AA
Etiketler : TBMM,ABD Başkanı Joe Biden,
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