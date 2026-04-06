Sosyal medyada viral olan kırlangıç otunun suyunu gözlerine damlatan yaşlı kadın hastanelik oldu. İki gözü de göremez hale gelen kadın, 2 haftalık tedavi sonrasında iyileşirken uzmanlar bitkisel ilaçlara karşı uyardı.

Kocaeli'nde yaşayan 52 yaşında kadının sosyal medyada görüp uyguladığı yöntem, görme kaybı yaşamasına neden oluyordu.

GÖREMEZ HALE GELDİ

İddiaya göre uzağı görememesi sebebiyle kullandığı gözlükten kurtulmak isteyen kadın, kırlangıç otunun suyunu gözlerine damlattı ve bir anda göremez hale geldi.

2 damlası kör edecekti! Kırlangıç otu felaketi, sosyal medyadaki viral yöntem hastanelik etti

Gözlerinde yanma, batma hisseden ve sonrasında açamaz hale gelen kadın, doktora başvurdu. Testlerde korneanın en dış katmanı olarak ifade edilen kornea epitelinin zarar gördüğü belirlendi. Yaklaşık 2 haftalık tedavinin ardından hasta sağlığına kavuştu. Yaşlı kadın tedavi sonrasında iyileşirken, doktorlar uyardı.

“HER 2 GÖZÜNE DAMLATMIŞ”

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Yılmaz, yaşananları şöyle anlattı:

Kızının önerisiyle gözlükten kurtulmak için 2 gözüne taze kırlangıç otu suyunu sıkarak damlatmıştı. Kırlangıç otunu sıktığımız zaman sarı bir sıvı akmaktadır. Hastamız o sıvıyı her 2 gözüne damlatmış. İlk aşamada gözünde yanma, batma oluyor, birkaç saat sonra her 2 gözünü açamıyor, tamamen göremez hale geliyor. Bize geldiğinde hastamız 2 gözünü açamaz haldeydi.

“SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞ”

Dr. Yılmaz “Sosyal medyada özellikle son zamanlarda kırlangıç otu çok yaygınlaşmaya başladı. Literatürü taradığım zaman kırlangıç otunun tarihte birçok hastalıklara; cilt, mide hastalıkları gibi hastalıklara geleneksel olarak kullanıldığını gördüm. Bitkisel ilacın içeriği faydalı olsa bile yüksek doz damlatılması gözümüze zarar verebilir” dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, sözlerine şu uyarılarla devam etti:

Yüzlerce farklı ot olabilir, yanlışlıkla faydalı bir ot damlatacağız diye zararlı bir otu damlatabiliriz. Göze direkt damlatılması steril değildir, göze zarar verebilir, enfeksiyon oluşturabilir. Herhangi bir bitkisel ilaç damlatılmasını önermiyoruz."

