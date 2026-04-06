Washington kulislerini hareketlendiren "45 günlük ateşkes" önerisiyle ilgili Beyaz Saray'dan ilk resmi açıklama geldi. Pazartesi günü yapılan bilgilendirmede, arabulucular tarafından sunulan teklifin değerlendirildiği doğrulandı ancak Başkan Donald Trump'ın bu aşamada anlaşmayı onaylamadığı açıklandı.

Üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın teklifi onaylamadığını ve İran'a yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini duyurdu.

AFP'ye konuşan üst düzey bir yetkili, "Bu teklif tartışılan birçok fikirden sadece biri ve Başkan Trump bunu henüz onaylamadı. Epic Fury Operasyonu kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Beyaz Saray duyurdu: "Trump ateşkes konusunda kararını verdi"

GÖZLER BASIN TOPLANTISINDA

Başkan Trump'ın bugün Türkiye saati ile 20:00'de Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.

ARABULUCULARIN 45 GÜNLÜK FORMÜLÜ

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, savaşı durdurmak için uluslararası arabulucular devreye girmişti.

İlk aşamada 45 günlük ateşkes, ikinci aşamada ise savaşı tamamen bitirecek kapsamlı bir anlaşma talep edilmişti.

