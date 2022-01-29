Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Abdulhamit Gül'ün görevden affını istemesi üzerine talebinin kabul edilmesi ile birlikte Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı.

ABDULHAMİT GÜL'DEN GÖREV DEĞİŞİMİ AÇIKLAMASI

Twitter'dan açıklama yapan Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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