AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbullunun en çok şikayetçi olduğu konuyu açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin merak edilen soruları cevapladı. İstanbul'da vatandaşlardan en çok şikayeti ulaşım konusunda aldıklarını belirten Kurum, yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracaklarını söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber ekranlarında gündeme ve yerel seçimlere ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

İlk açıklandığımız günden itibaren milletimizle birlikte olduk, taleplerini dinledik, çok güzel bir coşkuyla karşılaşıyoruz ve her geçen gün bu coşku artıyor. Vatandaşlarımız da usanmışlık ve bıkmışlık var. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. Huzurlu bir İstanbul istiyorlar. Halk sorun çözecek başkanı bekliyor. İstanbullular sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor.

EN ÇOK ŞİKAYET ULAŞIM İLE İLGİLİ

En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çekilmez bir çile haline geldi. İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var "Evimizi gelin dönüştürün" diye. Taksi konusunu duyuyoruz, sokak hayvanları konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz, yeşil alan eksikliği gibi birçok ihtiyacı bize iletiyor insanlar. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen, odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz.

KONUT YENİLEME SÖZLERİ

Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İstanbul'da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik.

"650 BİN KONUTU MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bu seçim bizim kader seçimimiz.31 Mart İstanbul için Türkiye Yüzyılı'nda bir kader seçimi olacak. İstanbul'un deprem riskinin ortadan kaldırılacağına dair irade koyacağımız bir seçim. Yerel seçim hizmet seçimidir. 650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynağını doğru kullanırsanız her yere yeter. 1 Nisan sabahı da şantiyede olacağız. İstanbul için yapılacak çok işimiz var, kente eser kazandıracağız.

"YENİ RAYLI SİSTEMLER VE KARA YOLLARIYLA KENTE NEFES ALDIRACAĞIZ"

Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde 90'lara çıkıyor. 8 kilometre metro yapmışlar.

İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 İNDİRİM SÖZÜ

Kara yolu tünelleri ve raylı sistemlerle trafiğin yükünü alacağız. Raylı sistemi 650 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'un trafiği yüzde 25 azalacak. İstanbul'un lojistiğini şehre yük getirmeden kent dışına alacağız. Elektrikli motosikletleri de yaygınlaştıracağız. 619 bin motosiklet kullanıcımız yapacağımız yollarla huzurla seyahatini yapabilecek. Biz motosikleti ve bisikleti teşvik etmek istiyoruz. Şehrin bir düzeni olacak. 39 ilçemizde 250 bin otopark hedefimiz var. Göreve gelir gelmez İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. Göreve geldiğimizde ilk yarım saatlik park da ücretsiz olacak.

İstanbul bir dünya başkenti. Bizim dönemimizde İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalık olacak. Planlarımız hazır, göreve geldiğimizde sorunlar hızla giderilecek.

MERKESİ TAKSİ SİSTEMİ GELİYOR

Merkezi taksi sistemi olacak. Vatandaş hizmet almak istediğinde bu sisteme girip taksi çağıracak. Maksimum 6 ayda İstanbul'da taksi sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Yeni plakalar için ihale yapıp taksi sorununu tamamen çözeceğiz.

Deniz ulaşımını 2 kat artıracağız. Bugün deniz ulaşımı, afet esnasında da ihtiyaç duyduğumuz bir alt yapı. Şehire huzur ve güven gelecek. Scooter park alanları yapacağız.

"BORÇ 2,33 MİLYAR EURODAN 4,19 MİLYAR EUROYA ÇIKMIŞ"

İstanbul'da "engelleniyoruz" bahanesini 5 yıldır duyuyoruz. 2,33 milyar eurodan 4,19 milyar euroya çıkmış borcu. Borcu 2 kat artmış bir belediyeden bahsediyoruz. İBB yönetimi 1 metreküp bile yeni su kaynağı getiremedi. Bugün vatandaşımız diyor ki: Bunlar bizi susuz bırakacaklar. Yeşil alan yapmadınız ne yaptınız. Başardık diyorlar neyi başardınız. İstanbul'u mahvetmeyi başardınız. 12 kat parası artmasına rağmen borcu düşmemiş 2 kat artmış. Şehrin kaynağı 2 katına çıkmasına rağmen hizmetler hep geri kaldı.

"BİZ HAKSIZ YERE KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"

2019'da 78 bin 934 İBB personel sayısıyla devretmişiz. 2024'de 92 bin 176 olmuş. İşe giriş 46 bin 967, işten çıkış 33 bin 725. Biz haksız yere kimseyi işten çıkarmayacağız ve haksız yere atılanları işe geri alacağız. İBB niye iş yapamıyor, İBB iştirakleri neden zarar ediyor zaten bu rakamlarla neden böyle olduğu ortada.

"BİZİ İLGİLENDİREN İSTANBUL'UN GELECEĞİ"

Kim, kiminle ne ittifak yaparsa yapsın bizi ilgilendirmiyor. Bizi İstanbullu, İstanbulluların sorunları, İstanbul'un geleceği ilgilendiriyor. Bunların ittifaklarının ne olduğunu milletimiz biliyor, sandıkta da cevabını veriyor. Biz İstanbullunun hizmet yolundan bir an olsun ayrılmayacağız.

"GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK İYİ PROJELER VAR"

İstanbul'da gençlere yönelik her alanda birçok adım atacağız. Gençlerimiz için çok iyi projeler var. Her öğrenciye 10 bin TL burs desteği sağlayacağız. Üniversite evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Genç girişimcilere 100 bin TL hibe vereceğiz. İstanbul'da ulaşımda gençlerimize bugünkü rakamdan yüzde 40 indirim yapacağız. Memleketine giden öğrencinin biletinin yarısı bizden. Öğretmenlere indirimli ulaşım yapacağız. İSMEK ile herkes meslek sahibi olacak. İstanbul'da göreve geldiğimizde her evin evladı olmaya talibiz. 16 milyon olarak el ele vereceğiz. Bir gençlik meclisimiz bir de kadın meclisimiz olacak. Sorunlarını anlatacaklar.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN BAKIMEVİ

Maalesef İstanbul'da gelinen süreçte güvensizlik ve endişe had safhaya geldi. Bu konuda da bir tedbir alınmamış. 39 ilçemize sahipsiz hayvanlar için bakımevleri kuracağız. İki yakaya kuracağımız bakım evleriyle sahipsiz hayvanları kontrol altına alacağız.

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2 BİN 500 LİRA DESTEK

Biz ihtiyaç sahibi emeklilerimize maaşlarına ek olarak 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız ve bunu her yıl güncelleyeceğiz. Emeklilerimize İSMEK'te kurslar vereceğiz. İstihdama katkı sağlayacak desteklerimiz olacak. Kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Milletimize bu sözleri gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bunu geçmişte yapmış biri olarak söylüyorum."