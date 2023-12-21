AK Parti'de aday mesaisi... 15 ilde çalışmalar tamamlandı!

21 Aralık 2023 19:52 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 20:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimler öncesi AK Parti'deki aday mesaisi hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Teşkilatlarımızın seçimlere hazırlık anlamında neler yaptıkları, eksiklerin tamamlanması ve seçimlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde çıkması için çalışmalar değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. Şimdiye kadar; Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon ile birlikte bugün çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Diğer illerle ilgili de Cumhurbaşkanımızın çalışması devam edecek. Aday belirleme süreci devam ediyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE TEMASLARI SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP: ÜSLUP YAKIŞIKSIZ

CHP Genel Başkanı'nın MSB Bakanı ile ilgili sözleri kınanacak ifadeler. Son derece yakışıksız. CHP köklü bir parti. Kendileri bundan bahsederken Cumhuriyetle özdeşlik kurarlar. CHP'de üslubun buraya gelmesi CHP'ni destekleyenlerinde doğru bulmadığı bir üslup. TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Buna karşı durum olursa derhal cezalandırılır. Atatürk TSK'nın ebedi komutanıdır. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz. Gruplaşmalar olduğu şeklinde iddialar oluyor. TSK bir bütün emir komuta içinde hareket ediyor. Dışına çıkanlara izin verilmez. 'Aklınızı başınıza alın' gibi üslup yakışıksızdır. Bu üslup sahibinin alnına yapışır. CHP Genel Başkanı'nın anlamadığı konularda konuşmaması gerekir. Önce parti içi meselelerini halletsinler.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ TARTIŞMA

İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışması ibretlik bir tartışma. Birkaç ay önce Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlardı. Masanın ne kadar işlevsiz olduğu ortaya çıktı. İstanbul belediye başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyle anılıyor. Böyle bir politikasızlık kendilerini bağlar. 5 ay önce topluca poz veriyordunuz, şimdi ağır ifadelerle süreç ilerletiliyor.