AK Parti'de kritik saatler! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için önerileri dinliyor

17 Aralık 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 16:18

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Yerel seçimler için geri sayım hız kazandı, partiler çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart 2024'te yapılması planlanan seçimler için aday belirleme süreci devam ederken, AK Parti'de hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayı için parti teşkilat üyeleri ile bugün bir araya geldi. Partisinin Sütlüce'deki il binasına giden Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla buluştu ve belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelen Erdoğan, toplantıda 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geldi.

ARALIK AYININ SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatının görüşlerini almıştı. AK Parti'de süren istişarelerin ardından İBB adayının ve 39 ilçesindeki adayların açıklanması bekleniyor.

KULİSLERDEKİ İSİMLER

Eski bakanlar, mevcut milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanlarının isimleri çeşitli tarihlerde İstanbul için gündeme geldi. Son düzlüğe girilirken gündemde 5 ismin olduğu kulislerde konuşuluyor.

Bu isimler şöyle sıralanıyor: Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu, Ergün Turan.

Kulislerde konuşulan isimlerin yanı sıra, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.