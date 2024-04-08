AK Parti'de seçim sonrası toplu ayrılık! Kadın kollarında üst düzey isimler istifa etti

31 Mart Yerel Seçimlerinde ilk kez ikinci sırada yer alan AK Parti'de seçim sonrası toplu istifa yaşandı. Kahramanmaraş Elbistan Kadın Kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere 30 kişi istifa etti. AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fazilet Sevinç, "İlçe teşkilat yönetiminin tek başına hareket etmesi, büyük küskünlükler, birlik ve beraberlik atmosferinin hiçe sayılması nedeniyle başarılı olmadık. Yönetim kurulumla birlikte üzülerek toplu istifa kararı aldık" dedi.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitti. Ülke genelindeki sonuçlarda CHP uzun yıllar sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı. Seçimin üstünden bir hafta geçmesinin ardından AK Parti'de dikkat çeken toplu istifa yaşandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kadın Kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri toplu istifa etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 13 Aralık 2022 tarihinde göreve getirilen ve yaklaşık 1 buçuk yıldır AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Fazilet Sevinç ve 30 kişilik yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Sevinç yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımın adını her anışımda kalbimin yerinden çıkacakmış gibi oluşu aynı zamanda kendimi dünyanın en güçlü, en cesur insanı hissedişimi başörtülü bir kadının dimdik duruşuna borçlu olduğu Sayın Reisicumhuruma ahde vefa olarak yürüttüğüm AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevinden, yönetim kurulumla birlikte üzülerek toplu istifa kararı almış bulunmaktayız.

6 Şubat depremini iliklerimize kadar hissettik ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde yaralarımızı sarmak için canla başla güçlü bir ekiple çalıştık. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızın selamı bütün kapıları açan anahtar oldu.

Yerel seçimlerde kadın kolları olarak azami gayret göstererek tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde AK Partimizin ve özellikle Cumhurbaşkanımızın başarısının yenilenmesi için azami gayret gösterdik.

Ancak, seçim sürecinde yaşanan, ilçe teşkilat yönetiminin istişaresiz ve tek başına hareket etmesi, kadınlardan gelecek desteğin koordine edilmesi amacıyla talep edilmesine rağmen seçim ofisi dahi verilmemesi, geçmişteki teşkilatlara tavır alınıp dışlanmalarının büyük küskünlüklere neden olması, AK Parti geleneğine uygun birlik ve beraberlik atmosferinin hiçe sayılması gibi nedenler partimizin Elbistan’da bir kez daha başarılı olmasına engel olmuştur.

Bu yaşananlarda kadın kolları olarak bir tane dahi olumsuz hareket ve davranışımızın olmadığından emin olarak istifamızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz"