AK Partili Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na zor soru: İBB'de kayıp 127 milyar lira nerede?

13 Aralık 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:35

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde en kritik illerden biri İstanbul'da kıran kırana bir seçim olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürekli vurguladığı İstanbul için AK Parti’de aday belirleme süreci ise devam ediyor.

AK Parti’de yapılan aday yoklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri de İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu. Diğer yandan, mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olarak yarışa katılacak.

TGRT Haber’de Cem Küçük'e konuşan AK Partili Tevfik Göksu, CHP yönetimindeki İstanbul’un sorunlarıyla baş başa bırakıldığını söyleyerek kritik açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU İSTANBUL’UN ADINI KULLANIYOR

"İstanbul'u ve İstanbul’un Büyükşehir Belediyesini yönettiğini söyleyen kişi sadece yöneten olarak sadece ismini kullanıyor maalesef” diyerek İmamoğlu'nu eleştiren Göksu, şunları söyledi:

“Çünkü İstanbul’a hedef tayin etmek İstanbul’u geleceğe taşımak anlamında bir şey ortaya konmadığı için bugün geldiğimiz nokta itibarıyla baktığımızda sadece 2022 yılında İETT otobüslerinin arıza sayısı kaç biliyor musunuz? 247 bin. 2020 ile 2023 arası artış oranı yüzde 52. Bunu liyakatsiz bir yönetime bağlıyorum. Gerçekten bu ihtiyaçları ortadan kaldıracak bir anlayışla tamir yapılması gerekir. Ulaşım çöktü. Şimdi toplu ulaşıma ulaşmak için bir mesafe katediliyor. İstanbul’un bir ulaşım planı yok. 100 bin kapasiteli otopark sözü verilmiş. Aradan 5 yıl geçti. Nerede?"

"DEPREME HAZIRLIK YOK"

İstanbul’un sorunları hakkında konuşan Göksu üç temel soruna dikkat çekerek şunları söyledi:

"İstanbul’un 3 tane temel stres alanı var. Deprem, ulaşım-trafik, su-çevre. Şu anda mekânsal ve fiziksel olarak baktığımızda İstanbul’un temel stres alanı bu 3 maddeden oluşur. İstanbul’un deprem meselesi bildiğimiz bir gerçeklik. İstanbul’da depreme yönelik alınabilecek tek şey yapı sorununu yenilemek. 5 yılda depremle ilgili şunu yaptılar. 4 tane bina yenilendi. İnternet sitesi kurdular. Tsunami tabelası astılar. Ortada başka bir şey yok" dedi.

İMAMOĞLU 600 GÜN İZİN KULLANMIŞ

İmamoğlu yönetimini liyakaysızlıkla suçlayan Göksu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT ve geçtiğimiz 5 yılda yapılan toplam ihale bedeli 6. 9 milyar. 5 milyar ihaleyi bir firma almış. CHP’nin milletvekilinin mali müşavir olduğu bir firmaya veriyorsunuz. CHP’liler söylüyor bize, Ankara'da ve İstanbul’da ulaşımda sorun var diye. Şimdi şu 5 yıllık dönem içerisinde bu şehir yönetilemez noktaya doğru gidiyor. İstanbul'u yönettiğinizi söyleyen kişi İstanbul'da oturmuyor, 600 gün izin kullanmış" ifadelerini kullandı.

KAYIP PARA NEREYE HARCANDI?

2020 projelerinin paralarının harcanıp, 2021 programına yeniden konulduğuna dikkat çeken Göksu, “Bütçesi harcanmış, bütçesi yok ama karşılığında iş yapılmamış. 2021 yılında benzer bir iş yine yatırıma konmuş bütçesi konmuş iş yapılmamış 2022’ye atmış. Bu şekilde tekrarlanan rakam 127 milyar TL. Bütçe harcanmış ama iş yok. Bu soruyu soruyorum ben bu para nerede? Acaba CHP kongresinin dizaynına mı kullanıldı?” diye konuştu.

GÖKSU, İSTANBUL İÇİN ADAY OLACAK MI?

İstanbul’a aday olarak gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin şunları konuşan Göksu şunları söyledi:

“Biz siyasi mücadelemizi, ideallerimiz ve kendi inanç değerlerimizle bir mücadele olarak görürüz. Sonuçta ortaya çıkan tablo neyse takdir-i ilahi der geçer gideriz. Kamuoyunun tartışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ortaya çıkacak bir karar çerçevesinde her kim olursa şuna inanıyorum. 31 Mart 2024’te ‘Yeniden İstanbul’ diyeceğiz."