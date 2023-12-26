26 Aralık 2023 03:51 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 03:52

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Genel Başkan Meral Akşener’in, İstanbul ve Ankara için genel merkezdeki bilindik isimleri aday göstermek istediği ve oy oranını bu şekilde artırabileceğine inandığı belirtiliyor. Ancak bu plan devreye sokulamıyor. İstanbul’a Buğra Kavuncu, Ankara’ya Kürşad Zorlu’yu düşünen Akşenir’in bu isimleri ikna etmekte zorlandığı bildiriliyor Adayların, ‘hatırı sayılır oy’ alamama endişesi ile adaylığı kabul etmekte çekinceli kaldıkları iddia ediliyor. Bazı illerde de adaylar netleşmeye başladı. Adana için merhum Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ın, Balıkesir’de Turhan Çömez’in, Hatay’da Gökhan Zan’ın, Mersin’de Burhanettin Kocamaz’ın, Muğla’da ise Metin Ergun’un aday gösterileceği konuşuluyor.