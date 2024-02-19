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    • Haberler > Politika > Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan seçimlerini kazandıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'taki seçim zaferi sonrası gelenek olduğu üzere ilk resmi  ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Aliyev, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    ALİYEV'İN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE YAZDIKLARI

    Aliyev, deftere şunları yazdı:

    "Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum.

    Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"

    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşılandı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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