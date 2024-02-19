Seçim zaferinin ardından gelenek bozulmadı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk resmi ziyaret için Türkiye'de

Azerbaycan'daki seçim zaferi sonrası geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk resmi ziyareti için Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacak. Ardından Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için dün akşam Türkiye'ye geldi. Böylelikle gelenek bozulmamış oldu. Bir Türk devlet yöneticisi seçim sonrası ilk ziyaretini yine bir Türk devletine yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

ANITKABİR'E ZİYARET

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir’i ziyarete etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aliyev, deftere şunları yazdı:

"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum.

Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"

ERDOĞAN, ALİYEV ONURUNA YEMEK VERECEK

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.