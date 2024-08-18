Bahçeli noktayı koydu: Can Atalay olayı artık bitmiştir

Meclis’teki kavgayı “Siyasi provokasyon mekanizmasının tertibi” diye niteleyen MHP lideri, Can Atalay için de şu yorumu yaptı: Bu konu tamamen kapanmıştır. AYM’nin laçkalaşmış hak ihlali kararı çöpe atılmıştır.

“Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’ın konuşması sebebiyle o gün, dünyanın gözü TBMM’ye çevrilmiştir. Ancak bir gün sonra vuku bulan hazin ve talihsiz olaylar maalesef bir gün öncesini gölgede bırakmıştır” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

TAHRİK VE TERTİP

Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. TİP’in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır.

KONU KAPANMIŞTIR

Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür. MHP, baştan ayağa sulandırılan Atalay meselesinin görüşüldüğü Meclis oturumuna katılmamıştır.

GEREĞİ YAPILMIŞTIR

Ayrıca tezahür eden önemli bir sonuç ise şudur: Cumhur İttifakı’nın kurucularından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır.

AYNEN YOLA DEVAM

Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye’nin birinci partisi olarak AK Parti’yi tekraren işaret ve teyit etmiştir. Küçük ortak diyerek bize karşı tariz dolu ifadeler kullananlara diyeceğim odur ki, millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Cumhur İttifakı olarak yolumuza azim ve inançla devam ediyoruz.