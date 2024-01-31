Bekir Bozdağ 'FETÖ' eleştirilerine Meclis'te cevap verdi: Söylediklerimi yok saymak büyük haksızlık

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü kararı okuyan Bekir Bozdağ, kendisine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2011'de söyledikleri üzerinden getirtilen eleştirilere cevap verdi. Eleştirileri 'haksız ithamlar' olarak nitelendiren Bozdağ, "13 sene önce söylenmiş bir sözü sürekli getirip benim daha sonra söylediklerimi yok saymak büyük bir haksızlıktır" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü kararı okuyan AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a yöneltilen eleştiriler gündemdeki yerini koruyor.

Eleştirilerden biri de Bozdağ'ın 2011 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki sözleri çevresinde şekillendi. Bozdağ, eleştirileri 'kendisine yönelik haksız ithamlar' olarak değerlendirerek, "Ben burada bulunma tarafsızlığı nedeniyle cevap vermedim. Ama sürekli tekrarlanıyor. Belli ki Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor" dedi.

'2011'DEKİ SÖZÜ GETİRİP SONRA SÖYLEDİKLERİMİ YOK SAYMAK BÜYÜK HAKSIZLIK'

"FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, teröristbaşıdır" diyen Bozdağ, "Bir terör örgütünün yöneticisi, kurucusudur. Eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca söyledim ama 2011'de, 13 sene önce söylenmiş bir sözü sürekli getirip benim daha sonra söylediklerimi yok saymak büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN SÖYLEDİKLERİNİ BİR ÇIKARTIRSAK...'

'Kurumlara sızan teröristlerin temizlenmesinde büyük fedakarlıklar yaptıklarını' söyleyen Bozdağ, şunları belirtti:

"Terör vasfı olmadığı dönemlerde herkesin söylediklerini bir çıkartırsak, yarıştırırsak neler olur… Ama biz dershanelerin, medya organlarının, eğitimin kurumlarının, derneklerin kapatılmasında, yargının, adliyenin, emniyetin, ordunun, devletin bütün kurumlarında sızmış teröristlerin temizlenmesinde büyük fedakarlık yaptık."