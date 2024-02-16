Büyükşehire aday oldu ama kimse onu tanımıyor! 'Hemşehrilerimin bile benden haberi yok'

31 Mart yerel seçimlerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak girdi ancak hemşehrilerinin bile bundan haber yok! "Sokakta gezdiğimiz zaman kimse bizi tanımıyor" diyen Kasım Karakaş, seçim anketlerinde kendisine de yer verilmesini istiyor.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala aday açıklama çalışmaları yavaş yavaş tamamlanıyor. 43 gün sonra sandık başına gidecek olan vatandaşlar şehirlerindeki adayları merakla takip ederken, Eskişehir'de ise ilginç bir olay yaşanıyor.

ADAY OLDU ANCAK HALK ONU TANIMIYOR

Bir süre Gelecek Partisi'nde siyaset yapan ve SES Partisi İl Başkanlığını yürütmüş olan Kasım Karakaş, partisi yerel seçimlere girme hakkı elde edemeyince geçtiğimiz ay bağımsız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Beşinci aday olarak çalışmalarına başlayan Karakaş, vatandaşlar için 'alternatif bir seçenek' olarak görülse de medya kuruluşlarının seçim anketlerinde kendisine yer vermemesi nedeniyle halkın büyük bir kısmı tarafından tanınmıyor.

Bazı hemşehrilerinin adaylığından haberi dahi olmadığını söyleyen Karakaş, "Paramız olmayabilir ama bizim de bir mücadelemiz var" diyerek hem yerel medyadan hem de ulusal basından destek istediğini belirtti.

"BİZİ DE ANKETLERE ÇIKARTSINLAR"

Başkan Adayı Kasım Karakaş, "Maalesef anketlerde kimse bize yer vermiyor. Biz şahıs olduğumuz için, muhtemelen para vermediğimiz için kimse bizi ön plana çıkartmıyor. Sokakta gezdiğimiz zaman kimse bizi tanımıyor maalesef" dedi.

Alternatif olarak çıktığını söyleyen Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda mesela bizim hemşehrilerin bile benden haberi yok. Çünkü sonuçta köyde oturan var, farklı mahallelerde oturanlar var. Kimsenin bizden haberi olmadı. Bizi de anketlere çıkartsınlar ki en azından vatandaşlar aradıkları zaman isim olarak bizi tanısınlar.

O konuda ben yerel medyamızın bir kısmı bizi destekliyor ama öbürleri adaletli davranmıyorlar. Sonuçta öbürleri nasıl çıkıyorsa biz burada ulusal basına da çıkmak istiyoruz. Paramız olmayabilir ama bizim de bir mücadelemiz var. Bu konuda destek istiyoruz."