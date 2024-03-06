CHP-DEM işbirliği yeni krizin kapısını araladı: 'Özel, anlaşmayı gizlemiyor'

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözleri CHP'de yeni bir krizin kapısını araladı. CHP lideri Özgür Özel, Köksal'ın açıklamasını 'sürçülisan' olarak nitelendirirken Köksal ise açıklamalarının arkasında olduğunu söyledi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise İstanbul'da DEM Parti ile CHP'nin iş birliği yaptığını Özgür Özel'in de anlaşmayı gizlemediğini söyledi.

CHP-DEM işbirliği Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın sözleri ile beraber partide yeni bir krize patlak verdi.

Köksal, DEM Parti için söylediği "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" ifadelerini tekrarlayarak, 'sürçülisan oldu' diyen CHP lideri Özgür Özel’i yalanladı.

Medya Kritik programında DEM-CHP ittifakını değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise kargaşaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA DEM VE CHP İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

Atik DEM Parti ve CHP arasındaki anlaşmanın parti genel başkanı tarafından da gizlenmediğini belirterek, "İstanbul'da DEM Parti ile CHP iş birliği yapıyor. Özgür Özel'in kendi açıklaması da var zaten, anlaşmayı gizlemiyor." dedi.

"KÖKSAL CHP'YE ZARAR VERECEK"

Öte yandan programda konuşan gazeteci Murat İde ise Burcu Köksal'ın partiye zarar vereceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"CHP içerisinde her daim ayakta olan bir damar var ve onların tepki göstermesi doğal. Burcu Hanım daha önce de kongre zamanı bayılmıştı. Sonuç itibari ile ben belediye başkanı olsam ben de aynı şeyi söylerdim fakat 'kent uzlaşısı' açısında CHP'nin bir tasarrufu varsa bunu da bilerek konuşmak lazım. Afyonkarahisar'da bunu ifade etmenin farklı bir dili olabilirdi. Sonuç olarak her yerde bu konuşulacak. Bu durum partiye zarar verir. Bence CHP için iyi olmamış."

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