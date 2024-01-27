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    • CHP'den Saadet Partisi'ne 'vekilimi alırım grubun dağılır' baskısı

    Diğer partilerden beklediği desteği göremeyen CHP, Saadet grubuna baskı yapıyor. İddialara göre; gereken iş birliğinin sağlanamaması halinde CHP, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı geri çekebilir.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - İYİ Parti, Memleket Partisi ve TİP’le yaptığı iş birliği görüşmelerinden beklediği desteği göremeyen CHP, çözümü küçük partilere baskı kurmakta buldu.

    CHP listelerinden seçime girerek TBMM’de grup kuran, ancak Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının ardından grup yeterli sayısını kaybeden Saadet grubu, CHP’nin Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı emaneten vermesiyle yeniden grup kurma yeterliliğini sağlamıştı. Diğer partilerden beklediği desteği göremeyen CHP’nin, Ali Fazıl Kasap üzerinden Saadet grubuna baskı yaptığı ileri sürüldü.

    'EMANET VEKİL' GERİ ALINABİLİR

    CHP’li isimlerin, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin önemli isimleriyle görüşerek, İstanbul ve Ankara gibi kritik yerlerde destek istediği, verdikleri emanet vekile karşılık vefa borcunu bu şekilde ödemelerini istediği iddia ediliyor. Gereken iş birliğinin sağlanamaması hâlinde CHP’nin, Ali Fazıl Kasap’ı geri çekebileceği ifade ediyor. Öte yandan Saadet Partisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ı açıklayacağı öğrenildi.

    CHP'den Saadet Partisi'ne 'vekilimi alırım grubun dağılır' baskısı

    İNCE DE CHP'YE KAPILARI KAPATTI

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ittfak yapmayacaklarını söyledi. Her bölgede seçime gireceklerini belirten İnce, eski partisini ağır sözlerle eleştirdi.

    PKK destekçisi sanatçı Pervin Chakar’ın önünde eğilerek elini öpen CHP lideri Özgür Özel’i eleştiren Muharrem İnce “Omurga diye bir şey yok. Her gördüğünüz eli öpmeyin. ‘Ön seçim namustur’ deyip adayları bir arkadaşın belirlerse başarılı olamazsın. DEM’lenenle nasıl ittifak kuralım?” ifadelerini kullandı.

    CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise bu açıklamalara “İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir’de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Müzakerelerin tıkanması üzerine bu konuşmayı yaptı” şeklinde karşılık verdi.

    CHP'den Saadet Partisi'ne 'vekilimi alırım grubun dağılır' baskısı

    CHP, BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI

    Antalya: Muhittin Böcek
    Denizli: Nuri Çavuşoğlu
    Erzurum: Atlıhan Atila
    Muğla: Ahmet Aras
    Sakarya: Azize Çeroğlu
    Trabzon: Hasan Süha Saral
    Van: Şükrü Şahar

    İSTANBUL

    Arnavutköy: Tekin Aras
    Ataşehir: Onursal Adıgüzel 
    ■ Bağcılar: Cem Kılıç
    ■ Bahçelievler: E. Gülizar Emecan 
    ■ Beşiktaş: Rıza Akpolat 
    ■ Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
    ■ Büyükçekmece: Hasan Akgün
    ■ Esenler: Hasan Dalkıran 
    ■ Kartal: Gökhan Yüksel 
    ■ Küçükçekmece: Kemal Çebi
    Maltepe: Esin Köymen 
    Sultanbeyli: Ayhan Koç
    Sultangazi: Ferhat Epözdemir 
    Şişli: Resul Emrah Şahan

    ANKARA

    Ayaş: İzzet Demircioğlu
    Bala: İsa Kaplan
    Beypazarı: Özer Kasap 
    ■ Evren: Arif Güçlü
    Gölbaşı: Yakup Odabaşı
    Haymana: Levent Koç
    Kalecik: Satılmış Karakoç
    Kızılcahamam: Coşkun Ünal
    Mamak: Veli Gündüz Şahin
    Nallıhan: Ertunç Güngör
    Polatlı: Mürsel Yıldızkaya 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > CHP'den Saadet Partisi'ne 'vekilimi alırım grubun dağılır' baskısı
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