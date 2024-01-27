CHP'den Saadet Partisi'ne 'vekilimi alırım grubun dağılır' baskısı

Diğer partilerden beklediği desteği göremeyen CHP, Saadet grubuna baskı yapıyor. İddialara göre; gereken iş birliğinin sağlanamaması halinde CHP, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı geri çekebilir.

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - İYİ Parti, Memleket Partisi ve TİP’le yaptığı iş birliği görüşmelerinden beklediği desteği göremeyen CHP, çözümü küçük partilere baskı kurmakta buldu.

CHP listelerinden seçime girerek TBMM’de grup kuran, ancak Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının ardından grup yeterli sayısını kaybeden Saadet grubu, CHP’nin Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı emaneten vermesiyle yeniden grup kurma yeterliliğini sağlamıştı. Diğer partilerden beklediği desteği göremeyen CHP’nin, Ali Fazıl Kasap üzerinden Saadet grubuna baskı yaptığı ileri sürüldü.

'EMANET VEKİL' GERİ ALINABİLİR

CHP’li isimlerin, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin önemli isimleriyle görüşerek, İstanbul ve Ankara gibi kritik yerlerde destek istediği, verdikleri emanet vekile karşılık vefa borcunu bu şekilde ödemelerini istediği iddia ediliyor. Gereken iş birliğinin sağlanamaması hâlinde CHP’nin, Ali Fazıl Kasap’ı geri çekebileceği ifade ediyor. Öte yandan Saadet Partisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ı açıklayacağı öğrenildi.

İNCE DE CHP'YE KAPILARI KAPATTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ittfak yapmayacaklarını söyledi. Her bölgede seçime gireceklerini belirten İnce, eski partisini ağır sözlerle eleştirdi.

PKK destekçisi sanatçı Pervin Chakar’ın önünde eğilerek elini öpen CHP lideri Özgür Özel’i eleştiren Muharrem İnce “Omurga diye bir şey yok. Her gördüğünüz eli öpmeyin. ‘Ön seçim namustur’ deyip adayları bir arkadaşın belirlerse başarılı olamazsın. DEM’lenenle nasıl ittifak kuralım?” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise bu açıklamalara “İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir’de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Müzakerelerin tıkanması üzerine bu konuşmayı yaptı” şeklinde karşılık verdi.

CHP, BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI

Antalya: Muhittin Böcek

Denizli: Nuri Çavuşoğlu

Erzurum: Atlıhan Atila

Muğla: Ahmet Aras

Sakarya: Azize Çeroğlu

Trabzon: Hasan Süha Saral

Van: Şükrü Şahar

İSTANBUL

■ Arnavutköy: Tekin Aras

■ Ataşehir: Onursal Adıgüzel

■ Bağcılar: Cem Kılıç

■ Bahçelievler: E. Gülizar Emecan

■ Beşiktaş: Rıza Akpolat

■ Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

■ Büyükçekmece: Hasan Akgün

■ Esenler: Hasan Dalkıran

■ Kartal: Gökhan Yüksel

■ Küçükçekmece: Kemal Çebi

■ Maltepe: Esin Köymen

■ Sultanbeyli: Ayhan Koç

■ Sultangazi: Ferhat Epözdemir

■ Şişli: Resul Emrah Şahan

ANKARA

■ Ayaş: İzzet Demircioğlu

■ Bala: İsa Kaplan

■ Beypazarı: Özer Kasap

■ Evren: Arif Güçlü

■ Gölbaşı: Yakup Odabaşı

■ Haymana: Levent Koç

■ Kalecik: Satılmış Karakoç

■ Kızılcahamam: Coşkun Ünal

■ Mamak: Veli Gündüz Şahin

■ Nallıhan: Ertunç Güngör

■ Polatlı: Mürsel Yıldızkaya