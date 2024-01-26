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    • CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, adaylıktan çekildi

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ön seçimlere katılmayacağını ve adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gürkan, karardan CHP lideri Özel'in haberi olduğunu söyledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, adaylıktan çekildi
    Edirne, Özgür Özel, CHP, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Gürkan, adayın ön seçimle belirleneceğini, kendisinin ön seçime girmeyeceğini söyledi.

    Gürkan, Edirne'de CHP'den aday gösterilecek kişinin seçilmesi için çalışacağını da söyledi:

    Gürkan, sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Edirne'de CHP'mizin altı oklu bayrağı gönderde kalmaya devam edecek. Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum. Cumhuriyetin ve laikliğin yıkılmaz kalesi Edirne'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tüm üyelerinin ve Edirnelilerin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum.

    Bu gün aynı düşüncelerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de paylaşarak adayımızın ön seçimle belirlenmesi ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne'yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim. Kendileri de bu önerime çok olumlu yaklaşarak Edirne’miz de adayımızın önseçimle belirlenmesinin en doğru karar olduğunu belirttiler. Önseçimin Edirne’mize, aday adaylarımıza ve CHP`mize başarılar getireceği inancıyla sevgi ve saygılar sunuyorum."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EdirneÖzgür ÖzelCHP
    Haberler > Politika > CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, adaylıktan çekildi
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