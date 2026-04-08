Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar: 4 takım garantiledi
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasında, geçtiğimiz sezondan itibaren 36 takımın katıldığı "lig etabı" oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 4 takım şimdiden belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 sezondur uygulanan formatta, grup aşamasında 36 takım yer alıyor. Her ekip, 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakip ile karşılaşıyor. İlk 8'de yer alanlar, direkt tur atlarken; 8-16'ncı sırada bulunanlar ile 16-24'üncü sırada basamakta yer alan takımlar, son 16'ya kalmak için play-off turu oynuyor.
İŞTE O 4 TAKIM...
Yeni sezonda Kupa 1 bileti alan takımlar şöyle:
Hollanda Eredivisie'de şampiyonlığunu ilann eden PSV.
İspanya LaLiga'da lider durumda bulunan Barcelona.
Almanya Bundesliga'nın lideri Bayern Münih.
İngiltere Premier Lig'in ilk sırasında yer alan Arsenal.