Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasında, geçtiğimiz sezondan itibaren 36 takımın katıldığı "lig etabı" oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 4 takım şimdiden belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 sezondur uygulanan formatta, grup aşamasında 36 takım yer alıyor. Her ekip, 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakip ile karşılaşıyor. İlk 8'de yer alanlar, direkt tur atlarken; 8-16'ncı sırada bulunanlar ile 16-24'üncü sırada basamakta yer alan takımlar, son 16'ya kalmak için play-off turu oynuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool'a elenmişti.

İŞTE O 4 TAKIM...

Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunda grup aşamasında boy gösterecek takımlar yavaş yavaş netleşmeye başladı. 36 takımdan 4'ü şimdiden kesinleşti.

Yeni sezonda Kupa 1 bileti alan takımlar şöyle:

Hollanda Eredivisie'de şampiyonlığunu ilann eden PSV.

İspanya LaLiga'da lider durumda bulunan Barcelona.

Almanya Bundesliga'nın lideri Bayern Münih.

İngiltere Premier Lig'in ilk sırasında yer alan Arsenal.

Haberle İlgili Daha Fazlası